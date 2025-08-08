Inician en Bayamo fiestas populares del 2025

La pasada noche del jueves siete de agosto quedaron inauguradas las ya tradicionales fiestas populares de la ciudad de Bayamo.

Por: Sabrina Govea Álvarez

La Gala inaugural que tuvo por nombre “Nadie me quita lo baila’o” contó con talentos locales en su elenco, quienes homenajearon a figuras representativas de estas fiestas en los años 60.

Asistieron a estas festividades Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora, Eddie Galán Jiménez, miembro del Buró del Partido, Yordan Roberto León Rodríguez, Director Provincial de Cultura, así como autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

El evento estuvo dirigido por Juan Alberto Ante y reunió a solistas como Ary Rodríguez, José Alberto “El Ruiseñor”, Dana Palomino, Doris Stevens y Jiribilla junto al humorista Nicolás Torres. También participaron las agrupaciones Orquesta Yakaré, la Compañía de Ballet Folclórico Granma y los chicos Latinos.

Crear espacios de distracción y recreación en los tiempos actuales es fundamental para el bienestar del pueblo.

Sabrina Govea Álvarez