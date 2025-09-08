Lamenta presidente de Cuba deceso de trabajador eléctrico

A través de la red social X, el mandatario expresó sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de López.
“Me sumo al profundo pesar de autoridades y pueblo de Santiago de #Cuba por fallecimiento de Carlos Rafael López Ibarra, joven operador de turbina en la termoeléctrica “Renté”, tras sufrir accidente durante arranque de la unidad 5. Condolencias a familiares, compañeros y amigos”, escribió el jefe de Estado en la plataforma.
Según reportes de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba, durante su hospitalización, a pesar de la gravedad de sus quemaduras, López se mantuvo colaborativo con el tratamiento, demostrando fortaleza y entereza hasta el último momento.
El joven, de 33 años, fue reconocido en redes sociales por su entrega, responsabilidad y compromiso con su labor.