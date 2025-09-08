Resaltan en Cuba labor de periodistas en Día Internacional

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió saludos y resaltó hoy la labor de la prensa nacional, con motivo del Día Internacional del Periodista.

Por /

En la red social X, el jefe de Estado destacó la profesionalidad y compromiso de los periodistas cubanos “para la imprescindible comunicación del Partido y el Gobierno con el pueblo”.

Desde esa plataforma, el primer ministro Manuel Marrero envió felicitaciones a los profesionales de la prensa, a quienes calificó como imprescindibles “en la batalla actual de la verdad contra la desinformación y la manipulación”.

El Día Internacional del Periodista se celebra en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fucik, escritor y periodista checo, que fue ejecutado por los nazis en 1943.

La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión.

Prensa Latina

Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio