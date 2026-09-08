Cuba convoca a sus jóvenes DJ a participar en nuevo concurso

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Cuba y el British Council convocan hoy por primera vez a la beca para jóvenes disc jockeys (DJ) Edesio Alejandro, que impulsará el talento emergente en la escena de la música electroacústica.

El plazo para participar en esta iniciativa, que contempla un atractivo premio para el desarrollo profesional de los noveles artistas, se extenderá hasta el próximo 20 de octubre.

La beca forma parte del compromiso de ambas instituciones con el fomento de las nuevas expresiones artísticas y el intercambio cultural, y sus resultados serán promocionados por la emisora Radio Taíno, anunció la AHS en redes sociales.

El beneficio principal para el ganador consiste en una consola de DJ o controlador profesional, un diploma acreditativo y la realización de un material promocional a cargo de la AHS y el British Council.

Además, en caso de que el galardonado no pertenezca aún a la Asociación, se valorará su ingreso expedito a la organización, sumando así un respaldo institucional a su carrera.

Podrán optar por el reconocimiento todos los cubanos residentes en el territorio nacional, con edades comprendidas entre los 16 y 35 años, miembros o no de la organización de jóvenes creadores.

Los interesados deberán presentar, como muestra de su obra, una sesión de mezcla o producción original con una duración de entre 15 y 30 minutos, ya sea vía correo electrónico, entrega física en el capitalino Pabellón Cuba, o a través de enlaces de la plataforma YouTube.

La documentación requerida incluye datos personales, dirección electrónica y un breve currículo, añadió la AHS.

Un jurado integrado por destacados profesionales del sector será el encargado de evaluar las muestras recibidas y seleccionar a los finalistas, quienes deberán defender sus proyectos en vivo el 7 y 8 de noviembre en el Pabellón Cuba, durante la Jornada Nacional de Música Electrónica Juan Blanco.

Este evento, que organizan por primera vez la AHS y el British Council, servirá también como un justo homenaje al creador del Estudio de Música Electroacústica de Cuba, el primero de su tipo en América Latina.

La jornada garantizará el hospedaje a los finalistas que residan fuera de la capital, y el jurado valorará la técnica, la creatividad y la conexión con el público de las propuestas artísticas, siendo la participación en el concurso aceptación de todas sus bases.

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