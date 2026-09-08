Satisfecha vicepresidente del Instituto Cubano del Libro con desarrollo en Granma de la Feria Internacional del Libro

Yessica Arteaga Ibal, vicepresidenta editorial del Instituto Cubano del Libro, declaró sentirse satisfecha con la realización del capítulo Granma de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro 2026 en Cuba.

Arteaga Ibal estuvo presente en Bayamo durante los días 4, 5 y 6 en que se desarrolló en dicha ciudad el evento mencionado.

Esa fiesta de la literatura se hizo “en tiempos complejos por la situación económica de la mayor de las Antillas, pero valió la pena porque le dedicamos un tiempo a los escritores y compartimos con ellos”, apuntó Arteaga Ibal.

Felicitó a sus organizadores, elogió la labor que realizan con los niños las instituciones culturales locales y la confluencia en la Feria de la literatura, las artes escénicas, la música y la danza.

La Feria, subrayó, es el evento del Instituto del Libro que más público convoca y “no queremos perderlo” expuso.

En Granma la reciente edición de la fiesta de la literatura fue dedicada a Erasmo Rondón Soto, escritor, y a Guillermo González Labrada, pedagogo.

A disposición de los lectores fueron puestos en el evento más de 200 mil títulos, varios de estos de autores granmenses.

Radio Bayamo