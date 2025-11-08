Pobladores de Guamo retornan gradualmente a su su comunidad tras paso de huracán Melissa

El retorno de los evacuados de la comunidad de Guamo a sus hogares continúa este sábado.

Inicialmente viajó hacia la localidad.un primer grupo de personas conformado principalmente por aquellos que pueden contribuir a la higienización ambiental y a crear las condiciones más elementales para la recepción del resto.

Las autoridades priorizan ahora a las personas con mayores vulnerabilidades, quienes serán trasladadas junto a sus familiares desde el punto de evacuación en Jobabo.

El operativo cuenta con la coordinación y el apoyo directo de autoridades locales y personal del Ministerio del Interior, quienes supervisan el arribo.

Para el traslado se emplean carahatas, unos vehículos ferroviarios ligeros, una medida necesaria debido al estado actual de la vía férrea en las proximidades de Guamo, afectada por las recientes inundaciones del huracán Melisa. Este proceso gradual marca un avance en la recuperación de la comunidad.

Fuente: Yadiel Miguel Rodríguez Castro ( Periodista de Radio Cabaniguán)

