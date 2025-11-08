Consejo de Defensa Provincial de Granma evalúa temas vitales para la recuperación y sectores claves

El Consejo de Defensa Provincial de Granma sostuvo una reunión con el objetivo de chequear las medidas adoptadas en la etapa de recuperación tras el huracán #Melissa.

El encuentro estuvo presidido por Yudelkis Ortiz Barceló, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, y Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta, así como por miembros políticos y gubernamentales del territorio.

Durante la reunión se debatió la distribución de la canasta básica en los 13 municipios, así como la llegada de insumos provenientes de donaciones de países hermanos. En este caso, se priorizarán los municipios de Río Cauto, Cauto Cristo, Jiguaní y Bayamo, por las severas afectaciones que sufrieron ante el paso del huracán.

Asimismo, se trabaja en el restablecimiento del fluido eléctrico en la provincia. Además, el parque fotovoltaico Camilo Cienfuegos presenta daños sustanciales; sin embargo, continúan las labores para su recuperación.

De igual manera, se prestó vital importancia al abasto de agua en el territorio. En cuanto al traslado de pipas con agua, actualmente son prioridad los municipios de Bayamo, Río Cauto y Cauto Cristo. Continúan, además, las labores de limpieza de fosas en Niquero, Bayamo, Cauto Cristo y Jiguaní.

En la provincia de Granma, alrededor de 3200 personas se albergan en 15 centros de protección, mientras que en Las Tunas se mantienen aproximadamente 2000 protegidos en 5 centros certificados para ello.

Yudelkis Ortiz Barceló enfatizó en la importancia de sembrar ciclos cortos, recuperar la siembra de productos agropecuarios, restablecer las comunicaciones y el fluido eléctrico. Añadió, además, la necesidad de visitar las comunidades, atender las zonas incomunicadas y brindar atención personalizada a los grupos vulnerables, bajo la premisa revolucionaria de no desamparar a ningún cubano.

Consejo de Defensa Provincial de Granma evalúa daños en Río Cauto tras inundaciones.

Se abordaron problemas de abastecimiento de agua, alimentos y afectaciones en viviendas. Se reportaron 86 viviendas cerradas y 182 afectadas. Se realizan labores de limpieza y reparación de viales.

El Consejo de Defensa Provincial en Granma bajo la dirección de Yudelkis Ortiz Barceló, Presidenta y Yanetsy Terry Gutiérrez, Vicepresidenta, realizó un recorrido por el municipio Río Cauto durante la actual jornada.

En esta ocasión las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la Provincia Granma visitaron la Zona de Defensa Guamo, con severos daños tras las inundaciones del río Cauto.

Allí intercambiaron con los pobladores acerca de las principales preocupaciones de la zona, entre ellas el abastecimiento de agua potable, el suministro de alimentos así como los daños en viviendas y sembrados tras la crecida del río.

Al finalizar la jornada Ortiz Barceló y Terry Gutiérrez encabezaron una reunión con el Consejo de Defensa Municipal de Río Cauto para chequear las medidas y acciones que se realizan en el territorio.

En tal sentido trascendió que en la zona de defensa Cauto Embarcadero aún existen 86 viviendas cerradas y 14 con afectaciones mínimas. Además presentan problemas con la energía eléctrica en la torre de ETECSA, aunque especialistas trabajan en ello.

Por otra parte, la Zona de Defensa Cayamas tiene entre sus mayores afectaciones el abasto de agua debido a la ausencia de reservorios. En tanto sobresale el daño a bienes materiales como equipos electrodomésticos y colchones.

En el Consejo Popular Batey existen afectaciones en 182 viviendas, de ellas 14 derrumbes totales y 12 parciales. Allí continúa la distribución de agua potable mediante 6 pipas.

De manera general en el municipio Río Cauto continúan las labores de limpieza de zanjas y canales así como la recogida de desechos sólidos. También inició la venta de los productos de la canasta básica y se distribuyen donaciones. En la misma medida se trabaja además en reparar los 70 km de viales dañados y en higienizar las escuelas para continuar cuando las condiciones lo permitan el curso escolar.

Cheila Aguilera Riquenes