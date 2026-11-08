Beneficiará Sembrando Vida producción de alimentos en Campechuela

Cerca de medio centenar de campesinos campechuelenses de avanzada se sumaron este miércoles último al programa Sembrando Vida, segunda etapa, para el incremento de la producción de alimentos y que responde a los objetivos de las 176 transformaciones económicas y sociales que se implementan en el país.

El proyecto es auspiciado por la Agencia mexicana de colaboración Internacional para el Desarrollo ( Amexcid), la cual se encargará de aportar tecnología, herramientas y las semillas indispensables a los campesinos comprometidos y el asesoramiento para elevar los rendimientos.

Durante el encuentro, efectuado en áreas del Ranchón 52, se propició un fructífero intercambio entre los campesinos y la representación azteca, el cual contó con la participación de las máximas autoridades política y gubernamental de esta costera localidad granmense, en el oriente de Cuba.

Una treintena de estos campesinos se dedican a los cultivos varios, y diez se dedican a la ganadería, ramas productivas a beneficiar como parte de la colaboración del gobierno azteca con la Mayor de las Antillas.

En Campechuela, los productores campesinos seleccionados representan a los 9 Consejos Populares y en respuesta a las pretensiones de la provincia para consolidar la producción de alimentos en este oriental territorio.

Similares intercambios sostuvieron los representantes de la Agencia mexicana de colaboración Internacional con campesinos de Granma.

Sembrando vida comenzó en Cuba en el 2022, por Mayabeque y Artemisa, y en su segunda etapa se extiende hacía las provincias del centro y el oriente de Cuba.

La Demajagua