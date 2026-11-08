Trabajadores bancarios exhiben éxitos en Cauto Cristo

Los empleados del Banco de Créditos y Comercio de Cauto Cristo aseguran el cumplimiento de varios de sus indicadores financieros.

Ileana Tamayo Fuentes, directora de la Sucursal 7361 explicó que los logros se deben en lo fundamental al trabajo en equipo:

Tenemos resultados satisfactorios en cada uno de los indicadores. Para esta fecha del año sobrecumplimos nuestras principales tareas financieras. Lo hemos garantizado por la consagración y el esfuerzo de nuestro colectivo.

“Hemos estado en contacto con los clientes, que son los garantes de los ingresos y recuperando muchos créditos que son los que nos benefician. Nos proyectamos mantener y superar nuestros resultados.

Respecto al pago a los jubilados, hemos tenido la solvencia económica acá en la sucursal y nos estamos proyectando perfeccionar esta labor para llevarla a los barrios, a partir del apoyo de los actores económicos.

Hemos rescatado la confiabilidad en el banco y con ello mejoramos nuestra disponibilidad financiera.

El trato con los clientes resulta una prioridad y parte de esa capacitación permanente de los trabajadores. Logramos también la satisfacción de ellos, por la manera especial de atenderlos”, declaró la dirigente.

Tamayo Fuentes aseguró que los empleados del banco poseen un elevado compromiso social y apuestan por superarse constantemente.

El colectivo es generalmente joven y el funcionamiento institucional es un ejemplo.

La Sucursal bancaria 7361 de Cauto Cristo obtuvo la condición de Destacada en Granma recientemente, por sus logros.

Radio Bayamo