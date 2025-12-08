Cuba celebra 53 años de vínculos con naciones caribeñas

El ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez resaltó hoy la celebración del Día Cuba-Caricom, en el aniversario 53 del inicio de relaciones diplomáticas de Cuba con Guyana, Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados.

En su perfil en la red social X, el máximo representante de la diplomacia cubana reafirmó el compromiso de su país de fortalecer y aprovechar más la cooperación en toda la región, basados en la historia compartida y la hermandad caribeña.

Los primeros ministros Errol Barrow (Barbados), Michael Manley (Jamaica), Eric Williams (Trinidad y Tobago) y Forbes Burnham (Guyana), reunidos en la Conferencia de jefes de Gobierno en Chaguaramas, Trinidad y Tobago, en 1972, anunciaron al mundo su decisión soberana de establecer relaciones con Cuba.

Tal decisión, tomada en los primeros años de la independencia de estos estados, no solo desafió la política hemisférica dominante de la época, sino que sentó las bases para las relaciones diplomáticas y de cooperación entre Caricom y Cuba.

Como resultado de la primera cumbre del organismo en la capital cubana, en 2002, se adoptó el acuerdo de que el 8 de diciembre sería considerado como el Día Cuba-Caricom.

Los vínculos de Cuba con el resto del Caribe se fortalecieron con los años y se expresan en la colaboración en salud, educación, respuesta a desastres y la defensa conjunta de intereses en foros internacionales.

