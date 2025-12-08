Comercio exterior de China sigue en expansión, afirman autoridades

La Administración General de Aduanas de China informó hoy que en noviembre el comercio de mercancías alcanzó los 3,9 billones de yuanes (536 mil millones de dólares), un incremento interanual del 4,1 por ciento.

De acuerdo con el informe, este comportamiento marca diez meses consecutivos de crecimiento.

El ritmo de expansión fue cuatro puntos porcentuales más rápido que en octubre, agregó el reporte.

En los primeros once meses del año, el comercio exterior acumuló un valor de 41,21 billones de yuanes (5,67 billones de dólares), con un alza del 3,6 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

La aceleración se enmarca en la estrategia de “ampliar una apertura de alto nivel”, establecida en la Recomendación del Comité Central del Partido Comunista de China al XV Plan Quinquenal (2026-2030).

Ese documento subraya que dicha apertura es esencial para impulsar un desarrollo de alta calidad, satisfacer las necesidades de la población y reforzar la cooperación global.

China ha mantenido durante ocho años consecutivos la posición de mayor comerciante de mercancías del mundo, con un comercio de servicios entre los más grandes a escala global.

Según autoridades locales, la apertura impulsa la creación de empleo, ya que en 2024 operaban cerca de 700 mil empresas con actividad exterior y 500 mil empresas extranjeras registradas, con ingresos directos e indirectos para más de 200 millones de personas.

De acuerdo con el ministro de Comercio, Wang Wentao, la estrategia prevé ampliar el acceso al mercado en servicios como telecomunicaciones y salud, profundizar la cooperación regional y avanzar en acuerdos como la Asociación Integral y Progresista de Cooperación Transpacífico y la Asociación de Asociación Digital para la Economía.

Además, China reafirmó su compromiso con el multilateralismo, la reforma de la Organización Mundial del Comercio y la construcción conjunta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Desde 2013 hasta 2024, el gigante asiático importó bienes y servicios por 31,4 billones de dólares y realizó inversiones directas en el exterior por 1,9 billones de dólares.

La Feria Internacional de Importaciones de China (CIIE) ha registrado en sus primeras ocho ediciones compromisos de compra por más de 580 mil millones de dólares, consolidando su rol como plataforma de oportunidades globales.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959