(Tomado del perfil de Facebook del autor)

Con un homenaje al aniversario 206 del natalicio de Lucía Iñiguez Landín comienza hoy en Holguín el Seminario Nacional al General de las Tres Guerras, dedicado al insigne patriota Calixto García, con la participación de niños, jóvenes, artistas e investigadores de toda Cuba.

El evento, en su décima edición y previsto a desarrollarse hasta el día 11, está organizado por el Movimiento Juvenil Martiano, con el coauspicio de la Cátedra Mayor General Calixto García de la Universidad de Holguín, el Museo Casa Natal Calixto García, el complejo monumentario Plaza de la Revolución y la Unión de Jóvenes Comunistas.

Reynaldo Zaldívar, presidente del Movimiento Juvenil Martiano en Holguín, explicó a la ACN que esta cita reúne en la provincia de nacimiento del patriota a trabajadores y estudiantes de hasta 35 años de edad, con el propósito de intercambiar en torno a la figura de Calixto García Iñiguez.

Apuntó que los asistentes expondrán de forma presencial trabajos de poesía, ensayo, narrativa, software, música y otras manifestaciones del arte y el diseño, centradas en la acción y el pensamiento del Mayor General durante las guerras de independencia.

Resaltó la importancia de que, desde la mirada de niños y jóvenes, se debata sobre el papel y la influencia de este personaje histórico en el país, así como el estudio de su figura en los programas educativos, con la característica premiación de los tres mejores trabajos presentados al concluir el evento en las categorías de Relevante, Destacado y Mención.

En su programa, los asistentes sostendrán intercambios con sectores significativos del territorio, como la Federación de Mujeres Cubanas, historiadores y museos, entre ellos la Casa Natal del General, el Museo Provincial La Periquera y el Monumento de Seis Columnas, así como con el Centro Provincial de Patrimonio Cultural.

Las ponencias comenzarán el día 10 en las principales instituciones de la ciudad, con la sesión de tribunales integrados por doctores y másteres en ciencias, licenciados de la Universidad de Holguín e historiadores de varias provincias que solicitaron participar en la cita.

El Seminario Nacional al General de las Tres Guerras se consolida en el ámbito académico nacional por su aporte al estudio de las ciencias historiográficas en Cuba, al propiciar investigaciones en torno a las figuras de Calixto García y Lucía Iñiguez Landín.

