Impulsa Granma proyecto de viviendas en contenedores

La provincia de Granma inició un programa para adaptar contenedores marítimos en viviendas, como parte de la estrategia nacional del Ministerio de la Construcción (Micons) destinada a enfrentar el déficit habitacional en el país, precisó el periódico Trabajadores.

En el municipio de Jiguaní se conforman cinco unidades habitacionales a partir de contenedores, informó la Empresa de Construcción y Montaje de Granma, con espacios que incluyen sala, comedor-cocina, baño y dos habitaciones.

Directivos de la entidad señalaron que cada vivienda contará con accesos principal y de servicio, y se destinará a familias priorizadas por los planes locales, entre ellas personas afectadas por huracanes, madres con más de tres hijos menores y trabajadores de sectores esenciales.

El Primer Ministro Manuel Marrero Cruz instó a impulsar esta modalidad en la provincia, utilizando contenedores disponibles en el país para acelerar el ritmo de construcción de viviendas, según declaraciones oficiales.

Autoridades explicaron que el proceso de adaptación, conocido como cargotectura, aprovecha estructuras metálicas resistentes y duraderas, diseñadas para condiciones extremas, lo que permite reducir tiempos de edificación respecto a la construcción tradicional.

La iniciativa se desarrolla bajo un enfoque de economía circular, al reutilizar materiales y garantizar sostenibilidad, con la intención de convertir una solución emergente en hogares permanentes para las familias beneficiadas.

El éxito del programa dependerá de la calidad técnica del proceso y de la capacidad para ofrecer condiciones de confort, señalaron especialistas de la Empresa de Construcción y Montaje de Granma.

Otras provincias del país se suman también al proyecto como forma de enfrentar el déficit habitacional.

El enfoque del proceso de adaptación es de economía circular. Foto: Publicación en Facebook de Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.