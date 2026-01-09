Atención primaria de salud en Cuba, un referente internacional (+ Fotos)

El Programa del Médico y la Enfermera de Familia, impulsado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, constituye, desde hace más de cuatro décadas, la columna vertebral de la atención primaria de salud y un referente internacional por su carácter comunitario.

Así lo afirmó María Cabrera Fernández, jefa de Atención Primaria de Salud en la provincia de Camagüey, quien precisó, además, que por esa vía se atienden más de 600 mil habitantes en los 13 municipios, donde predominan comunidades rurales dispersas.

Actualmente la demarcación cuenta con un equipo de profesionales de elevada calidad humana y conocimiento científico, los cuales cumplen los objetivos esenciales de la medicina familiar, dirigidos a la promoción, prevención, el diagnóstico, los tratamientos oportunos y la rehabilitación.

En Camagüey, el municipio de Vertientes, con 45 consultorios, destaca por los resultados en el citado programa, el cual, refirió Arnaldo Yordy Clemente, director general municipal de Salud en ese territorio, se perfecciona con cada visita a los hogares y las pesquisas comunitarias.

A propósito de la actual situación que enfrenta la hermana República Bolivariana de Venezuela, comentó que 19 colaboradores de esa localidad, también ponen en práctica en ese país, la ética, la entrega y vocación humanista que distinguen a los médicos y enfermeras de la familia.

Esos galenos, añadió, representan a un ejército de batas blancas que no porta armas, pero sí principios, ni tampoco conquista territorios, pero sí el corazón de sus pacientes.

