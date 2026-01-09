Del lado de Cuba, la razón, afirma canciller

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, afirmó hoy que la razón, el Derecho Internacional y el espíritu patriótico de un pueblo están del lado de Cuba, que por 67 años ha resistido la fuerza y la agresión de Estados Unidos.

En X el canciller resaltó que Washington cuenta con su poderío militar descomunal y las dimensiones de su economía, más una vasta experiencia de agresión y crímenes.   Sus pretensiones, dijo, van dirigidas a imponer su voluntad sobre los derechos de Estados soberanos.

Rodríguez Parrilla subrayó que los cubanos no están dispuestos a vender el país ni a ceder ante la amenaza y el chantaje, ni a renunciar a la prerrogativa inalienable con la que construyeron su propio destino, en paz con el resto del mundo.

   “A Cuba la vamos a defender. Quien nos conoce sabe que es un compromiso firme, categórico y demostrado”, remarcó.

   Recientemente, el canciller cubano rechazó la pretensión de la actual administración de Estados Unidos de imponer instrumentos de dominación que tratan a América Latina y el Caribe como patio trasero de Washington.

   A propósito de la agresión militar del pasado 3 de enero contra Venezuela, Rodríguez Parrilla alertó ante la Celac sobre la reaplicación de la Doctrina Monroe, que adjudica todo el continente americano a Estados Unidos, y que les ha servido para justificar diversas intervenciones militares en la región.

