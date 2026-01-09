Cuba denuncia pretextos fabricados por EEUU para agredir a Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy que las últimas declaraciones de altos funcionarios estadounidenses confirman que el supuesto "Cártel de los Soles" fue un "pretexto mendaz" fabricado para justificar la agresión contra Venezuela.

A través de su cuenta en la red social X, el canciller cubano señaló que las recientes afirmaciones de Secretarios de Estado y de Guerra de Estados Unidos revelan que nunca existió tal grupo narcotraficante, desmontando así una de las principales narrativas utilizadas para atacar al país suramericano.

«Confirman lo que siempre denunciamos: nunca existió el Cártel de los Soles, que fue un pretexto mendaz para justificar la agresión contra Venezuela, con el objetivo de apoderarse de los recursos venezolanos, controlar neocolonialmente ese territorio y derrocar a la Revolución Bolivariana y Chavista», escribió Rodríguez.

El jefe de la diplomacia cubana cuestionó además: «¿Quienes afirmaron la existencia de ese supuesto grupo narcotraficante pedirán perdón por apoyar semejante mentira? ¿Acaso denunciarán el ultraje, la usurpación y la piratería que el gobierno estadounidense pretende imponerle al pueblo venezolano?».

Rodríguez exigió en su mensaje el cese del «doble rasero» en la política internacional y reclamó que se respete y defienda el Derecho Internacional.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959