Lula conversa con líderes internacionales sobre Venezuela

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una serie de conversaciones telefónicas el jueves con otros jefes de Estado para abordar la creciente tensión en Venezuela, se confirmó hoy.

Según el diario O Tempo, las llamadas con Gustavo Petro, presidente de Colombia, Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Claudia Sheinbaum, mandataria de México, refuerzan el intento de Brasil de posicionarse como mediador en la crisis y buscar soluciones diplomáticas para la región.

En diálogo con Petro, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) destacó la preocupación compartida por el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un país sudamericano, en violación del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.

Afirmó que estas acciones sientan un precedente peligroso para la paz y la seguridad de la región.

Esta postura refuerza la ya presentada por Brasil ante el Consejo de Seguridad de la ONU a principios de semana.

Los líderes brasileño y colombiano coincidieron en que la crisis debe resolverse por medios pacíficos, respetando la voluntad soberana de cada pueblo.

A petición del gobierno venezolano, Lula informó a Petro que Brasil enviará 40 toneladas de suministros y medicamentos para reponer las reservas destruidas por los bombardeos estadounidenses.

Los dos presidentes también destacaron los esfuerzos para acoger a los migrantes que siguen cruzando las fronteras de los ambos países.

En el coloquio telefónico con Carney, el líder del PT condenó el uso de la fuerza sin respaldo legal, argumentando que el destino de Venezuela debe ser decidido por su pueblo.

Tanto Lula como Carney coincidieron en la necesidad de reformas en las instituciones de gobernanza global y abordaron la expectativa de avanzar en un acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur y Canadá.

El gobierno canadiense emitió, asimismo, un comunicado sobre la llamada, indicando que los jefes de Estado destacaron la importancia de que las partes respeten el derecho internacional y el principio de soberanía.

Según el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, Carney aceptó la invitación para visitar Brasil en abril, momento en el que ambos líderes esperan profundizar las negociaciones y la cooperación económica entre ambos países.

Finalmente, la plática con Sheinbaum reforzó la defensa del multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio.

Los dos gobernantes repudiaron lo que Brasil califica de ataques a la soberanía de Venezuela y criticaron el enfoque obsoleto de dividir el continente en zonas de influencia.

Finalmente, el exdirigente obrero invitó a Sheinbaum a visitar Brasil, en una fecha que determinarán las cancillerías de ambos países.

