Judocas intensifican preparación para Grand Slam de París 2026

Mientras esperan por la aprobación de la ruta crítica de 2026, los judocas cubanos intensifican su preparación para participar en el Grand Slam de París, certamen que reparte puntos para el ranking mundial (RM) de cara al ciclo olímpico que cierra en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Andrés Taño González, comisionado nacional, informó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que los escogidos por los colectivos técnicos masculino y femenino son ocho, cinco hombres y tres mujeres, quienes podrían competir los días 7 y 8 en la cita parisina que desde ya tiene inscrito 381 representantes, entre ellos los de Cuba, de 58 países.

En el cuartel general del judo, en el Centro Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado, en la capital, ultiman detalles para la puesta en forma, Jonathan Charón, de los 60 kilogramos (kg), Orlando Polaco (66 kg). Marlon Herrera (73 kg), Iván Felipe Silva (100 kg), Andy Granda ((+100 kg), Maylín del Toro (63 kg), Lianet Cardona (78 kg) y Dayanara Curbelo (+78 kg).

Todos enfocan principalmente la mirada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, los Panamericanos de Lima 2027 y Los Ángeles 2028, conscientes de que las clasificaciones son por ranking.

Granda, quinto lugar –discutió bronce- en la cita bajo los cinco aros de la Ciudad Luz, y titular mundial de Tashkent 2022, despidió el 2025 en el lugar 11 del RM, posición con la que lidera los mejores ubicados por Cuba del listado de la categoría de mayores, con tres mil 021 puntos, mientras que en el femenino destaca Maylín (21-2062-63 kg).

Según la última actualización del RM en el sitio de la Federación Internacional www.ijf.org, entre los hombres le siguen los pasos Silva (18-2066-100 kg), quien apareció en 2025 en su nueva división, antes 90 kg, Jonathan Charón (18-2185-60 kg), y Orlando Polanco (35-1334-66 kg), mientras que entre las mujeres aparece a continuación de Maylín, Lianet Cardona (41-935-78 kg).

Recordar que el para olímpico Silva, subcampeón mundial de Bakú 2018, este sería el retorno a las competencias, ya que en abril de 2025 sufrió una lesión en el Panamericano y de Oceanía de Chile, y que antes, había logrado en su nueva categoría de peso dos medallas de bronce en el Grand Slam de París y Tashkent y el título en el Grand Prix de Austria.

Dayanara (8-380-+78 kg) también sobresale, pero en el ranking juvenil.

