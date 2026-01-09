Campesinos de Granma condenan acciones de Estados Unidos en Venezuela ( Fotos + Video)

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Granma condenó las acciones imperialistas de Estados Unidos en Venezuela. Los campesinos mantienen su lealtad a las ideas internacionalistas del Comandante Fidel Castro y su ejemplo de justicia por los pueblos de América. Más de Treinta y SEIS MIL campesinos en los 13 municipios del territorio rinden homenaje […]

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Granma condenó las acciones imperialistas de Estados Unidos en Venezuela. Los campesinos mantienen su lealtad a las ideas internacionalistas del Comandante Fidel Castro y su ejemplo de justicia por los pueblos de América.

Más de Treinta y SEIS MIL campesinos en los 13 municipios del territorio rinden homenaje a los caídos en los recientes acontecimientos de Caracas. En cada espacio se subrayó la importancia de preservar los lazos históricos entre Cuba y Venezuela, así como la necesidad de defender la autodeterminación de los pueblos frente a presiones externas.

La Anap en Granma reafirma así su respaldo a la paz regional y la unidad latinoamericana. La organización se fortalece también en torno a la defensa de la Revolución desde su rol en la producción de alimentos

Cheila Aguilera Riquenes