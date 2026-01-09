Recuerda Cuba a combatientes caídos en Tarará

Hace 34 años, en la madrugada del 9 de enero de 1992, cuatro jóvenes cubanos perdieron la vida en una emboscada ocurrida en la Base Náutica de Tarará, al este de la capital, cuando un grupo armado intentó robar una embarcación para huir hacia Estados Unidos, recordó el perfil de la PNR en redes sociales, Héroes de Azul.

El ataque, ejecutado por siete individuos con armas blancas y de fuego, provocó la muerte inmediata del guardafronteras Orosmán Dueñas Santana, de 20 años; del custodio Rafael Guevara, de 30; y del sargento de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Yuri Gómez Reinoso, de 19.

Un cuarto joven, el sargento de la PNR Rolando Pérez Quintosa, resultó gravemente herido con cuatro impactos de bala en el abdomen, tras acudir en auxilio de sus compañeros al escuchar los primeros disparos.

Pérez Quintosa fue trasladado al Hospital Naval, donde permaneció 37 días bajo atención médica especializada. Las complicaciones derivadas de sus heridas exigieron un medicamento vital que Cuba no pudo adquirir debido a las restricciones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

El 16 de febrero de 1992 falleció como consecuencia de una infección generalizada, hecho que evidenció el impacto directo de la política de hostilidad estadounidense contra la isla en la atención médica de sus ciudadanos.

En las honras fúnebres, el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz expresó que la historia de Rolando representaba la de la juventud cubana y la de la Revolución, destacando su ejemplo como símbolo de resistencia.

Los cuatro jóvenes, identificados como Orosmán, Rafael, Yuri y Rolando, se convirtieron en referentes de las nuevas generaciones, al encarnar la defensa de la soberanía frente a la agresión externa.

A 34 años de aquellos hechos, su memoria permanece como legado de firmeza y dignidad, recordando que la juventud cubana continúa siendo protagonista en la defensa de la patria.

