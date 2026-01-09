Ratifican artistas e intelectuales granmenses apoyo a la Revolución Bolivariana

Representantes del Sistema de Cultura en Granma realizaron un acto político-cultural en apoyo a la hermana nación de Venezuela, tras los ataques perpetrados por el Gobierno de Estados Unidos. Durante la cita artistas, intelectuales y directivos de ese sector, rindieron homenaje a los TREINTA y DOS combatientes cubanos caídos en esa hermana nación, al tiempo que manifestaron a través del arte, su compromiso con la defensa de la Revolución cubana.