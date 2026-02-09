Cuba dispuesta al diálogo, imposible doblegarla, afirma canciller

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró hoy la disposición de su país al diálogo con Estados Unidos, al tiempo que refutó toda posibilidad de doblegar la voluntad política de los cubanos.

En la red social X, el canciller recordó que la agresión de EEUU no es nueva y denunció que ha escalado progresivamente en los últimos años “y de modo despiadado en las últimas semanas, incorporando el empeño en bloquear absolutamente nuestros suministros de combustible”.

Rodríguez, en la publicación de este lunes, también desenmascaró los objetivos de la misma que “como siempre, es doblegar la voluntad política de los cubanos”.

Ante tal pretensión, afirmó que “los más experimentados y agudos en Washington y Miami conocen que esa meta es imposible de alcanzar”.

El jefe de la diplomacia cubana descalificó a “algunos que persisten en la cruel agresión con el ánimo de causar el mayor daño posible al pueblo”. En ese sentido reconoció que “el escenario es duro y reclamará gran sacrificio”.

El máximo representante de la diplomacia de la nación caribeña, declaró que la “disposición al diálogo es clara y conocida. Se ha reiterado directa y públicamente”.

Igualmente, en el contexto de acontecimientos y recrudecimiento de la agresión, Cuba cuenta con la solidaridad y apoyo internacional, “no estamos solos y no estamos con los brazos cruzados”, sentenció.

