Debutará Cuba ante Polonia en Liga de Naciones de Voleibol 2026

El equipo masculino de voleibol de Cuba debutará el 10 de junio ante el de Polonia en el comienzo de la fase preliminar de la Liga de Naciones de ese deporte (VNL por sus siglas en inglés) 2026.

Según el calendario oficial publicado en el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, los cubanos abrirán su accionar frente a los polacos, campeones defensores y dueños del primer lugar en el ranking mundial de la FIVB, con sede en la ciudad china de Linyi.

Los cubanos aparecen en la pool tres, la que comparten también con las selecciones de Ucrania, a la que enfrentarán el 12, Eslovenia, el 13, y China, el 14.

La urbe francesa de Orleáns acogerá la segunda semana y el grupo cuatro, y la mayor de las Antillas tocará el 24 de junio a Estados Unidos, bronce olímpico en París 2024, el 25 a la escuadra anfitriona, campeona en la capital de la Ciudad Luz, el 26 a Serbia, y el 28 a Irán.

El tercer y último tramo preliminar de la pool nueve, se jugará en Kansai, Japón, y Cuba enfrentará a Bélgica, el 15 de julio, Argentina (17), Canadá (18) e Italia (19), actual monarca mundial.

Por lo previsto el el calendario, la gran final de la Liga de Naciones será del 29 de julio al 2 de agosto en la urbe china de Ningbo, después del certamen femenino que se efectuará en Macao, del 22 al 26 de julio.

En esta edición de la VNL los cubanos no tendrán que topar a Alemania, Brasil, Bulgaria, Japón y Turquía.

