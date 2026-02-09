Unidad, optimismo y vigilancia, ante agresividad de EE.UU. contra Cuba

Un llamado a trabajar con optimismo, pero sin minimizar el peligro que corre hoy la Revolución, ante el marcado incremento de la agresividad de la administración de los Estados Unidos, formuló en Bayamo Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma.

La dirigente partidista convocó, este domingo, a fortalecer la unidad, la cooperación y el compromiso de instituciones y ciudadanos, en defensa de los intereses del pueblo, para hacer frente a las carencias derivadas de las acciones del Gobierno de los Estados Unidos, empreñado en impedir la entrada de combustible al país.

José Luis Vega Pérez, vicegobernador del territorio, recalcó que en las actuales circunstancias es imprescindible contar con el aporte de todos los que puedan contribuir a solucionar necesidades de las localidades, especialmente servicios básicos para la población, con el concepto de “todo para el frente”.

Explicó Ortiz Barceló que la mayor capacidad de generación de electricidad en Cuba la aportan los parques fotovoltaicos, con mil 200 megavatios de potencia disponible, y explicó que aun cuando continúan los extensos apagones, es vital el ahorro de energía eléctrica, pues de esa manera disminuye la demanda y la energía disponible llega a más hogares.

Resaltó la principal dirigente de Granma que las medidas que se adoptan en el país y en cada territorio tienen como base las directivas del Comandante en Jefe, emitidas en octubre de 1990.

Insistió, asimismo, en que hay que redoblar la vigilancia revolucionaria, cuando apátridas y mercenarios no cesan en su empeño de desestabilizar al país.

La Demajagua