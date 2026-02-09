Nuevo envío de ayuda humanitaria desde Pakistán a Gaza

Pakistán envió hoy una nueva ayuda humanitaria de 100 toneladas para el pueblo palestino, víctima aún de las agresiones militares de Israel en violación de lo acordado para un cese el fuego en Gaza.



En declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Lahore, desde donde salió el suministro solidario, el ministro provincial de Vivienda, Bilal Yaseen, reafirmó el compromiso del país de ayudar a los palestinos en estos momentos críticos.

Informó que Pakistán ha enviado hasta el momento un total de 28 cargamentos de ayuda humanitaria a Gaza, con un peso total de dos mil 627 toneladas.

Asimismo, el Ejército israelí continua sus ataques contra la Franja de Gaza con saldo de muertos y heridos entre los palestinos y sus amplias redadas y arrestos en la ocupada Cisjordania.

De acuerdo con el diario Haaretz, también impide la entrada a la Franja de Gaza de los miembros del comité de tecnócratas encargado de gobernar ese territorio de forma transitoria como parte de los acuerdos de tregua alcanzados.

Según los acuerdos, como parte del alto el fuego y la entrada en vigor de una segunda fase, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) entregaría el poder en ese territorio, que controla desde 2007, a un grupo de tecnócratas palestinos, bajo el nombre de Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Precisamente, el vocero de Hamas, Hazem Qassen, llamó este fin de semana a la comunidad internacional, en especial a los países mediadores, a presionar a Israel para obligarlo a autorizar la entrada de esas personas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959