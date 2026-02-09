Analista de Sri Lanka convoca a presión diplomática a EEUU por Cuba

Jagath Chandrawansa, analista político esrilanqués, convocó a los movimientos socialistas y antiimperialistas de todo el mundo para que intervengan diplomáticamente y presionen a Estados Unidos para proteger la seguridad de Cuba.

En declaraciones al diario Lanka Leader, el experto denunció al secretario de Estado Marco Rubio como la figura principal de las intenciones de Estados Unidos de desestabilizar y derrocar al Gobierno de Cuba.

Según él, algunos sectores de la estructura de poder estadounidense creen que recuperar el control de la isla caribeña ayudaría a revitalizar lo que denominó el imperialismo estadounidense en decadencia.

Chandrawansa afirmó que el valor estratégico y económico de Cuba la convierte en un objetivo clave para Washington, pues, antes del triunfo de la Revolución, la cúpula estadounidense absorbía los recursos del país caribeño con el dominio de sus hoteles, empresas tabacaleras y de producción de alimentos.

Estados Unidos ha intentado recuperar el control de la isla durante más de seis décadas sin éxito, señaló.

Chandrawansa argumentó que la reciente presión estadounidense sobre Cuba se ha intensificado debido al empeoramiento de la situación económica en Estados Unidos.

Por otra parte, el analista señaló que el auge del grupo BRICS,del cual la mayor de las Antillas es parte, y la creciente desconfianza en el dólar han intensificado las preocupaciones en los círculos de poder estadounidenses.

Advirtió que Cuba se enfrenta ahora a lo que describió como su amenaza más grave y por ende instó a los grupos antiimperialistas de todo el mundo a unirse en apoyo a ese país.

