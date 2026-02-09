Más de 135 millones de espectadores en Estados Unidos disfrutaron el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, convirtiéndolo en el más visto de la historia de esos eventos.

Así dan cuenta cifras preliminares que circulan aquí en la prensa, donde hasta algunos titulares lo denominan el Benito Bowl para definir el éxito del Conejo Malo, quien no faltó a su promesa y llevó la fiesta a ese momento de gloria que significa ser protagonista en el show de un Super Bowl.

Bad Bunnny interpretando éxitos de ‘Debí Tirar Más Fotos’ siete días después de ganar el premio al Álbum del Año en los Premios Grammy de 2026, entregó un espectáculo creativo, digno, lleno de color y orgullosamente latino, en el cual reverenció a su natal Puerto Rico.

Para ello invitó a algunos amigos a unirse a él en esta aventura musical en el intermedio del partido final del campeonato de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) que disputaron en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, los Seattle Seahawks (los nuevos campeones) y los New England Patriots.

Y la realidad superó las expectativas, que de por sí eran altas para el espectáculo que dio Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), primer artista en cantar principalmente en español en el evento deportivo más visto de Estados Unidos.

Al comenzar, el cantante exclamó “qué rico es ser latino”, mientras se desplazaba en un escenario muy diferente a otros, pues recreó una especie de ‘telenovela’ ambientada en los campos de cultivo de su Puerto Rico. Abrió con su ‘Titi me preguntó’, y mientras cantaba, «visitó» las calles donde los negocios de comida son muy populares.

Luego se le escuchó ‘Yo perreo sola’; ‘Safaera’, ‘Voy a llevarte pa’ PR’, ‘EoO’ y mientras sonaba ‘Mónaco’ dijo: “Mi nombre es Benito Antonio, y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60 es porque nunca dejé de creer en mí, tú también deberías creer en ti”.

Entre los que compartieron la histórica noche estuvieron Ricky Martin, Pedro Pascal, Karon G, Alix Earle, Cardi B, Jessica Alba y Lady Gaga, que causó el mayor revuelo al interpretar una nueva versión de “Die With a Smile” (su colaboración con Bruno Mars). A ritmo de salsa, durante su actuación sorpresa, Gaga bailó con Bad Bunny.

Para el presidente Donald Trump, el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl 60 fue uno de los peores de la historia y nadie entendió una palabra del artista (bueno para los angloparlantes).

«¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia! (…) Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo», escribió en su red Truth Social.

Trump no hizo más que reiterar su oposición al cantante, al que atacó desde el momento en que la NFL anunció en septiembre su elección.

«No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia», expresó el mandatario.

Pero el astro boricua dijo desde que conoció que encabezaría el entretiempo que todo era consecuencia de “quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera anotar un touchdown … esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”.

Y lo hizo, fueron 13 minutos en los que el muchacho de Vega Baja dio una lección de amor resumida al final, rodeado de banderas de América Latina y el Caribe, con un «seguimos aquí».

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959