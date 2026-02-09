Rusia condena el “realmente crítico” contexto cubano por bloqueo EEUU

El portavoz presidencial de Rusia, Dmitri Peskov, manifestó hoy que la situación en Cuba es "realmente crítica", mientras Estados Unidos redobla su presión económica y militar sobre la nación caribeña.

«Por canales diplomáticos y de otro tipo mantenemos un contacto intenso con nuestros amigos cubanos», señaló el vocero del Kremlin al comentar la información sobre los problemas que sufre la mayor de las Antillas con el combustible para aviones y transportistas.

En ese sentido, lamentó que efectivamente, las técnicas asfixiantes por parte de la Casa Blanca están causando graves dificultades al país.

Frente a este escenario, Peskov informó que Moscú está discutiendo con las autoridades cubanas para buscar vías de solución.

«Estamos hablando con nuestros amigos cubanos sobre posibles vías para resolver estos problemas o, al menos, para prestar la ayuda que esté a nuestro alcance», concluyó el jefe de la oficina de prensa de la Presidencia rusa.

El Gobierno de Cuba presentó el pasado 6 de febrero las medidas que adoptó para enfrentar el recrudecimiento de las políticas estadounidenses contra la isla.

«La política coercitiva de Washington se ha caracterizado por la persecución financiera y las sanciones secundarias contra buques y compañías que intentan llevar combustible a nuestro país, buques que son contratados de manera lícita por Cuba, ejerciendo su derecho como cualquier otro Estado del mundo», indicó el viceprimer ministro cubano, Oscar Pérez-Oliva.

Las iniciativas anunciadas conciernen a la producción y uso del combustible, al sector energético, la agricultura y la salud.

En particular, las autoridades antillanas llamaron a aprovechar al máximo las capacidades internas, tanto para la producción de alimentos como para la generación de electricidad mediante fuentes renovables.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Ante estas acusaciones sin fundamento, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

En ese contexto, Rusia expresó su «firme disposición a seguir prestando a Cuba el apoyo político y material necesario».

«Por la parte rusa se ha confirmado la posición de principio respecto a la inaceptabilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, incluyendo el bloqueo del suministro de energía a la isla, lo que podría provocar un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país», señaló la Cancillería del gigante euroasiático en un comunicado.

