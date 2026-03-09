Cuba podría clasificar hoy a cuartos de final en el Clásico Mundial (+Fotos)

En uno de los duelos más promocionados del grupo preliminar A en el VI Clásico Mundial de Béisbol, el ganador hoy entre los invictos equipos de Cuba y Puerto Rico asegura un cupo a los cuartos de final del torneo.

Ambas selecciones llegan a su penúltimo partido en el estadio Hiram Bihtom, de San Juan, la capital boricua, con dos triunfos sin derrotas y quien logre el éxito saca pasaje por adelantado hacia Houston, en Estados Unidos, donde los dos mejores de esta llave sostendrán su juego de muerte súbita.

Anoche Panamá doblegó a Canadá por 4-3, un desenlace que dejó con vida a los canaleros y permite definir este lunes el primer clasificado del apartado, pues solo dos equipos podrían llegar a tres triunfos.

Colombia es el único elenco del quintero que juega en la isla del Encanto sin opciones de incluirse entre los mejores ocho del ordenamiento final del Clásico, tras sumar tres derrotas en línea.

Los dirigidos por Germán Mesa dependerán hoy del zurdo Julio Robaina, un lanzador de 24 años, natural de San Antonio de los Baños, en Artemisa, que entre 2018 y 2024 estuvo en ligas menores y llegó a AAA en la organización de los Astros de Houston.

Además, ha registrado actuaciones en circuitos beisboleros profesionales de República Dominicana, Venezuela y México.

En sus dos primeros partidos en la ronda eliminatoria los cubanos se impusieron a Panamá (3-1) y Colombia (7-4), en ambos casos impulsados por la producción de jonrones y un picheo que salvo el relevista Enmanuel Chapman ha mostrado dominio y capacidad para resolver situaciones complejas.

El equipo local debutó con blanqueada sobre Colombia (5-0) y en su segunda presentación agonizó para doblegar en diez innings a Panamá por 4-3, con espectacular palo de vuelta entera que dejó a los canaleros en el campo.

Dueño de una de las nóminas más completas de este grupo, los boricuas comandados por el ex grandes ligas Yadier Molina anunciaron para el partido contra los cubanos al lanzador Elmer Rodríguez, de 23 años de edad.

Calificado como el principal prospecto del picheo de los Yanquis de Nueva York, Rodríguez llegó en 2025 a triple A, luego de su paso entre 2022 y 2024 por las granjas de los Medias Rojas de Boston.

En la edición de 2006, Cuba y Puerto Rico chocaron par de veces con un triunfo por bando, el más importante se lo adjudicaron los entonces dirigidos por Higinio Vélez, que les garantizó el pase a la semifinal.

Ambas selecciones han vivido la experiencia de jugar finales en Clásicos, tras adjudicarse Cuba la plata hace 20 años y en 2013 y 2017 los boricuas cayeron en el duelo por el título ante República Dominicana y Estados Unidos, respectivamente.

Si el plantel de Germán pierde ante los locales podría clasificarse el miércoles con un triunfo sobre Canadá y en una tercera variante se vería en un empate múltiple con norteños y panameños, que se definiría por la fórmula del Balance de Clasificación de Equipos (TQB, en inglés).

En otros resultados de este domingo Japón conservó su invicto (3-0) al doblegar a Australia por 4-3, República Dominicana apaleó a Países Bajos (12-1), México también noqueó a Brasil (16-0), Israel blanqueó a Nicaragua (5-0) e Italia se impuso a Gran Bretaña (7-4).

La cartelera de hoy depara otros duelos definitorios, como los que sostendrán Australia (2-1) ante Corea (1-2) en el segmento asiático, los invictos México y Estados Unidos, ambos con 2-0 en la llave B y República Dominicana (2-0) versus Israel (1-2) en el agrupamiento D.

También jugarán Venezuela (2-0) contra el eliminado Nicaragua (0-3) en el circuito D, Panamá (1-2) está obligado a ganar ante Colombia (0-3) en el grupo A y por la honra chocarán Brasil-Gran Bretaña, fuera de planes con saldo de 0-3 en la llave B.

