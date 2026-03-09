Tajani reafirmó que Italia apoya fin diplomático al conflicto en Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, reafirmó que su país apoya la búsqueda de vías diplomáticas para poner fin al conflicto iniciado tras la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, señala hoy un reporte.

En declaraciones a medios informativos divulgadas este lunes en el espacio noticioso de la emisora Prima Radio, Tajani aseveró que “seguiremos trabajando para garantizar que la diplomacia prevalezca” y “a nivel europeo, hacemos un llamamiento a todos para que desescalen la situación”.

Sin embargó, lamentó que “las decisiones de Estados Unidos, Israel e Irán no parecen indicar un fin rápido de la acción militar” y señaló que ante esta situación Italia cerró su embajada en Teherán, pero sin romper las relaciones diplomáticas con ese país.

En su contacto con medios de prensa, realizado en la sede de la cancillería, el ministro enfatizó que “siempre hemos dicho que Italia no está en guerra con nadie”, aunque “hemos decidido coordinar nuestras acciones de defensa, juntos como europeos, en caso de un ataque”.

“La prioridad es la seguridad de los 70 mil italianos en la región”, afirmó el titular de Exteriores en este país, según apunta una nota divulgada en el sitio digital del diario Il Messaggero, y añade que “más de 20 mil han sido repatriados”, aunque ninguno estuvo involucrado en los ataques “ni civiles ni militares”.

Tajani consideró además que “la crisis actual afecta directamente a nuestra seguridad nacional, a la de las decenas de miles de italianos presentes en la zona, así como a la estabilidad de las rutas comerciales y el suministro energético mundial, que son cruciales para nuestro tejido económico”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, indicó el pasado sábado que “en las últimas horas, hemos promovido un diálogo estrecho entre Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido, iniciando la coordinación entre cuatro importantes Estados europeos para abordar conjuntamente esta crisis y reforzar la acción diplomática.

En un mensaje en video, divulgado en el sitio oficial de la Presidencia del Consejo de ministros, la mandataria aseguró que en la Unión Europea (UE) “hemos compartido la necesidad de colaboerar para evitar una mayor escalada en la medida de lo posible y contribuir a la estabilidad internacional”.

Meloni dio a conocer que, para garantizar la seguridad de las fronteras de la UE, “también hemos desplegado una fragata italiana en Chipre, un acto de solidaridad europea, sobre todo de prevención”, pero “nuestra postura es muy clara: Italia no es parte en el conflicto ni tiene intención de serlo”.

La jefa de Gobierno recalcó que “estamos trabajando al máximo para reducir las tensiones y determinar si aún existe la posibilidad de reanudar las negociaciones” y “seguimos dialogando con todos los países de la región”.

“También trabajamos para minimizar las consecuencias del conflicto, comprometidos a apoyar toda iniciativa encaminada a buscar la paz”, agregó la primera ministra.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959