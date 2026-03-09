Mujer, inspiración siempre

La vida es comienzo y nace de ti, por eso pudieras llamarte, Aurora, Esperanza, Rosa, Elena, pero también puedes ser tu nombre voluntad y tesón, resistencia y solidaridad.

Ocho de marzo: felicidades mujer en cualquier lugar del mundo; felicidades mujer cubana en tu hacer y quehacer, en la profundidad de tu poder para seguir adelante.

Mujer significa todo. Madre, esposa, hija, hermana, amiga, es quien, con ternura y amor infinito, mueve al mundo.

Por eso resulta invencible la obra del pueblo cubano porque está alimentada con el manantial de vida de cada una de sus mujeres, de las Marianas y las Celias, de las heroínas cotidianas que protagonizan un hoy diferente, hermoso y comprometido.

Mujeres cubanas que siguen cabalgando en el fragor de la batalla diaria, tejiendo la bandera de la estrella solitaria con su entrega cantando a toda voz el himno de la Patria.

Cada 8 de marzo, se evoca el Día internacional de la mujer, celebración establecida durante la Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, el 27 de agosto de 1910, a la cual asistieron más de 100 delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras.

La propuesta fue realizada por la comunista alemana Clara Zetkin, quien patrocinó la ceremonia cada año de un Día de la mujer con el objetivo principal de obtener el derecho femenino al voto y otras razones laborales.

Cuba celebró por primera vez la efemérides en 1931, en un acto que tuvo por sede el Centro Obrero de Cuba, en La Habana, organizado por la Central Nacional Obrera de Cuba y la Federación Obrera de La Habana, con invitación a las mujeres obreras de talleres, comercios y fábricas.

La mujer cubana está orgullosa de vivir en una sociedad capaz de reivindicar sus derechos como protagonistas de la Revolución.

Han conquistado espacios importantes de la vida económica, social, política y cultural del país, no es posible mencionar un logro en esta nación que prescinda del sello femenino.

No importa el día, el contexto ni la situación. Siempre están ahí para inspirarnos a ser la mejor versión de Ana, Vilma, Celia, Aidé.

En el acto de clausura del Segundo Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, realizado en el teatro Lázaro Peña, en La Habana, el 29 de noviembre de 1974, Fidel manifestó: “…la mujer es el taller natural donde se forja la vida. Son por excelencia las creadoras del ser humano. Y digo esto porque, lejos de ser objeto de la discriminación y de la desigualdad, la mujer merece especiales consideraciones de la sociedad“.

Mujer siempre por el decoro, el respeto y la dignidad.

La Demajagua