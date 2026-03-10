Irán promete responder con más dureza a ataques de EEUU

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó hoy que su país responderá “con dureza y sin vacilación” a los ataques de Estados Unidos, a los que acusó de estar dirigidos contra la población civil.

En un mensaje publicado en la plataforma X, el legislador señaló que el mandatario estadounidense, Donald Trump, “declaró oficialmente que está atacando a la población civil”, lo cual calificó como una admisión del carácter terrorista del gobierno norteamericano.

Ghalibaf sostuvo que, tras esas declaraciones, Washington ya no puede argumentar que sus objetivos son exclusivamente militares.

Matar personas y atacar zonas residenciales tendrá consecuencias incontrolables, y también responderemos con dureza y sin vacilación, advirtió el jefe del Legislativo iraní.

El sábado último, el presidente estadounidense amenazó a Irán con un “ataque muy duro” y con ampliar el alcance de las operaciones contra más zonas y grupos.

Según sus declaraciones, Teherán está “bajo seria consideración para una destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora ni siquiera se habían contemplado”, en alusión a lo que describió como el “mal comportamiento” iraní.

Desde el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzan ataques contra territorio iraní, que han causado centenares de víctimas, entre ellas altos funcionarios y responsables de seguridad.

En respuesta, Irán efectuó bombardeos con misiles y drones contra Israel y atacó “intereses estadounidenses” en varios países árabes del Golfo Pésico, así como en Jordania e Iraq.

De acuerdo con reportes oficiales, esas acciones provocaron muertos, heridos y daños a infraestructuras civiles, mientras varios países árabes de la región condenaron los ataques y exigieron su cese.

