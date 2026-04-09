Irán exige fin de masacres israelíes contra Líbano para garantizar tregua con EEUU

El presidente de Masoud Pezeshkian afirmó este jueves que la continuidad del alto el fuego con Estados Unidos depende directamente del fin de la agresión israelí contra Líbano, en una señal de que la tregua alcanzada sigue siendo frágil y condicionada a la evolución del frente regional.

Hasta el momento, los brutales ataques de la ocupación sionista contra Beirut y otras ciudades libanesas, perpetrados el miércoles, dejaron 260 asesinados y más de 1 200 heridos.

Durante una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, el mandatario iraní subrayó que la detención de los ataques contra territorio libanés forma parte de un paquete de diez condiciones incluidas en el entendimiento entre Teherán y Washington.

Según fuentes oficiales iraníes, Pezeshkian sostuvo que Irán aceptó la tregua como un gesto de responsabilidad para reducir la escalada, pero insistió en que su sostenibilidad depende del comportamiento israelí y del respeto a los compromisos regionales.

El mandatario también resaltó el papel de Francia como uno de los posibles garantes del acuerdo y defendió que la estabilidad en Líbano es un componente esencial para evitar una ampliación del conflicto.

Macron, por su parte, valoró el alto el fuego como un paso hacia la distensión en Medio Oriente, agradeció la liberación de dos ciudadanos franceses y llamó a consolidar el proceso diplomático. Sin embargo, las diferencias sobre el alcance del acuerdo se mantienen.

En paralelo, el territorio libanés ha registrado una ofensiva israelí a gran escala desde la madrugada del miércoles, con decenas de muertos y cientos de heridos, en el mayor ataque desde inicios de marzo. Estas acciones se producen pese a los esfuerzos de mediación impulsados por Shehbaz Sharif y el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, quienes consideran que Líbano debe estar cubierto por el alto el fuego.

A través de X, Pezeshkian manifestó que Irán mantiene un dedo en el gatillo y jamás abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses. El mensaje agregaba que “la renovada agresión del régimen sionista contra el Líbano constituye una clara violación del acuerdo inicial de alto el fuego” y deviene “peligrosa señal de engaño e incumplimiento de posibles acuerdos. De continuar con estas acciones, las negociaciones carecerán de sentido”.

Irán estuvo a punto de responder a la violación del alto el fuego en el Líbano

El vicecanciller iraní, Said Jatibzade, afirmó que Irán estuvo a punto de responder anoche a la violación del alto el fuego en el Líbano por parte de Israel.

Aseguró que la delegación iraní participará en las negociaciones de paz en Islamabad, donde insistirá en que Estados Unidos debe detener los ataques israelíes contra el Líbano.

Jatibzade subrayó que cualquier paz en la región debe incluir al Líbano, y calificó las próximas horas como cruciales.

Informó que Pakistán intervino y transmitió mensajes indicando que Washington ejercería control sobre Israel para evitar una escalada inmediata.

Cubadebate