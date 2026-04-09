Felicitan a trabajadores y alumnos de círculos infantiles de Granma

Motiva el saludo el advenimiento del aniversario 65 de la creación de esas instituciones en Cuba, el 10 de abril de 1961, con el encargo de educar a hijos pequeños de madres trabajadoras.
Mariaelena Hernández resaltó que, no obstante las difíciles condiciones que enfrenta la mayor de las Antillas por el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos de Norteamérica, los 40 círculos infantiles existentes en Granma se mantienen funcionan a tiempo completo.
Saludó, también, a las educadoras y demás trabajadores de las 23 casitas infantiles creadas en Granma.
La matrícula de los círculos infantiles granmenses es de seis mil 634 infantes en tanto las Casitas Infantiles acogen a 513.