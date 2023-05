El feliz parto de Celia

Cada 9 de mayo es imposible no recordar el nacimiento de Celia Sánchez Manduley, esa mujer histórica y recopiladora de la historia al mismo tiempo, cortada a la par de las doctrinas del Maestro, amante de los libros y devota de la verdad histórica.

Ese celo por preservar la memoria histórica le fue heredado a Celia por su padre, el doctor Manuel Sánchez Silveira, por eso no era de extrañar que aún en medio de la guerra estuviera al pendiente de salvaguardar “hasta el último papelito”.

El doctor Gonzalo de Quesada y Miranda, quien después tomara parte en el traslado del busto de José Martí al Pico Turquino, fue el primero en advertir la sensibilidad y capacidad de Celia para cuidar con esmero todo lo concerniente a la historia patria, razones que no le hicieron dudar ni un segundo al confiarle algunos escritos de José Martí.

Esta pasión por la preservación, la hizo extensiva a cuantos documentos, papeles, notas y mensajes se elaboraron en la Sierra Maestra y en el Segundo Frente Oriental.

Inolvidable resultaba aquella estampa de mujer, flor y coraza al mismo tiempo, con los bolsillos grandes de su pantalón guerrillero visiblemente abultados por los papeles que conservaba.

Su interés por conservar con vistas al futuro cualquier documentación asociada a la lucha, en particular los de Fidel, era casi fanático.

Comenzó a guardarlos en la propia Sierra Maestra, donde transcribía a altas horas de la noche y la madrugada, robándole tiempo al descanso y al sueño, entre sorbos de café que encandilaban las pupilas y despabilaban las neuronas.

En fecha tan temprana como el 13 de mayo de 1958, escribía a Fidel desde Vegas de Jibacoa:

“Hay muchos papeles sin importancia hoy, para un futuro y para la historia será de gran valor. Mi interés en esto es que cuando se escriba la historia sea lo que realmente es y no dejar estos papeles escribir historietas, nada prueba más que los documentos, por lo que todo importa después.”

Su preocupación era tal, que con frecuencia copiaba los mensajes, cartas u otros escritos antes de que salieran a su destino.

A Celia le debemos la construcción detallada de la batalla de Guisa. Ella grabó las historias de muchos participantes en acciones de guerra o en la clandestinidad, siempre insistiendo en abordar con objetividad los problemas históricos, experiencia transmitida desde niña por su padre.

Con la alborada del 1 de enero de 1959, Celia comenzaría la afanosa tarea de recopilar los papeles dejados a lo largo de la lucha en custodia de otros compañeros y organizar y clasificar toda la documentación.

Al Ché le había confiado documentos que guardó en la Comandancia La Plata; a Camilo le escribió con la finalidad de que le enviara todos los que tenía en su poder y al doctor René Vallejo le entregó uno de los diarios de Raúl Castro, recuperado luego bajo tierra, custodiado por un rosal.

En fecha tan temprana como el 16 de marzo de 1959 dirige a Camilo la siguiente nota:

“Querido Camilo:

He comenzado a poner todo el archivo de la guerra en plástico, los originales. Después, pasar ese archivo a rollo de film, que será el archivo de uso y el auténtico para nuestro museo. Ya que me voy a ocupar de esto quiero hacerlo completo, o sea, comenzando de antes del Moncada. Aparte quiero todo lo que sea de Fidel, todos sus discursos, sus cartas, todos sus escritos, sus cartas, hasta el último papelito. En esto pueden ayudar ustedes entregando todo, esto va a ser de todos. Si estas conforme como ustedes no tienen tiempo, puedes delegar en todo lo tuyo en mí. ¿Conforme? Me interesan todos tus escritos, tus cartas, son interesantes porque escribes muy bonito y porque todo es interesante.

Abrazos. Celia Sánchez Manduley.

No me pongas nada en orden.”