Potencia Granma la formación en la carrera de enfermería

La formación en la carrera de enfermería se potencia en la provincia Granma desde edades tempranas.

Con este objetivo en diversas instituciones educativas se realizan círculos de interés y puertas abiertas relacionados con el amor y entrega por esta profesión tan humana.

Así lo refirió Ángela Aguilar Lemes, especialista en atención primaria de salud y presidenta d la Sociedad Cubana de Enfermería capítulo Granma.

Por su parte Jorge Ernesto Gómez Fonseca, máster en urgencias médicas y miembro titular de la Sociedad Cubana de Enfermería destacó que la provincia tiene el 80% de las plazas cubiertas con 7262 enfermeras.

De igual manera subrayó que se logró en este año la apertura de la maestría en enfermería en Bayamo y Manzanillo con 60 amaestrantes asi como la formación doctoral en enfermería.

Radio Bayamo