Reconocen en Granma labor del sistema electoral cubano

Con un acto celebrado este miércoles en el parque museo Ñico López, en Bayamo, la provincia de Granma conmemoró, el séptimo aniversario de la constitución de la Comisión Electoral Nacional, escenario en el que se reconoció el trabajo desarrollado por ese sistema institucional en el territorio, durante la presente etapa.

La actividad estuvo presidida por Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma, y reunió a autoridades políticas y electorales del territorio, así como a representantes de organismos e instituciones vinculados a la labor electoral.

En la jornada fueron distinguidos consejos electorales municipales, departamentos del Consejo Electoral Provincial, y entidades que han acompañado los procesos organizativos en la provincia.

Durante el acto, se resaltó que, a partir de la proclamación de la Constitución de la República de Cuba en 2019, se consolidó la creación del Consejo Electoral Nacional como órgano permanente, junto a los consejos provinciales y municipales, con el propósito de garantizar la transparencia, la celeridad y la imparcialidad de los procesos de participación democrática.

El presidente del Consejo Electoral Provincial en Granma, Luis Guillermo Ortiz Rodríguez, destacó en las palabras centrales el esfuerzo desplegado por el sistema electoral en los 13 municipios de la provincia, donde funcionan mil 900 colegios electorales y laboran 4 mil 800 autoridades electorales de base.

Según explicó que aunque el territorio ha enfrentado complejidades geográficas y logísticas, especialmente en zonas montañosas, se realiza un esfuerzo colectivo para asegurar el ejercicio del voto en cada comunidad.

Ortiz Rodríguez también señaló que, el trabajo de estos años ha incluido la organización y supervisión de más de 240 procesos parciales para cubrir cargos vacantes, así como la realización de talleres de innovación, y acciones de preparación con pioneros y estudiantes sobre el sistema electoral cubano.

Por otra parte, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), y el Comité provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), reconocieron al Consejo Electoral Provincial de Granma, como parte de la labor realizada durante estos años.

La jornada cerró con un mensaje de reafirmación política en defensa del sistema electoral socialista y del legado histórico de Fidel Castro, en el contexto de su centenario, a través del concierto número 96 Con la mochila al hombro, por el artista granmense Teniente Rey.

La Demajagua