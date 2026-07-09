Red de Cubanos en América Latina apoya denuncia del bloqueo de EEUU

La Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe respaldó hoy la intervención del canciller Bruno Rodríguez ante la Asamblea General de la ONU, donde recientemente ocurrió un debate sobre el bloqueo de Estados Unidos a la Isla.

“Habló Cuba, y con ella hablamos todos los que amamos la justicia, la soberanía y la verdad”, señala el comunicado enviado a Prensa Latina.

La Red, que agrupa a más de 28 organizaciones del continente, calificó de “digna, valiente y esclarecedora” las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, quien denunció el martes último en la Asamblea General de Naciones Unidas que el bloqueo estadounidense a su país mata y asfixia de manera silenciosa. La Red señaló una vez más que esa política de Washington contra la nación caribeña “constituye un acto de guerra, un genocidio brutal que se ensaña cotidianamente con nuestras familias y un crimen de lesa humanidad que la historia juzgará con severidad implacable”.

Asimismo, repudió las mentiras y calumnias expresadas en la ONU por la delegación de Estados Unidos, que fracasó en su intento de impedir el debate, mientras su representante dio un discurso cargado de tergiversaciones y mentiras.

“La falta de respeto, el tono injerencista y la manipulación burda que se exhibieron en ese foro no son más que la muestra palpable de la desesperación de un imperio en decadencia moral y política”, sostuvo la Red de Cubanos.

Esos agravios “ofenden a toda Cuba, a nosotros y a la inteligencia de una comunidad internacional que ha dicho basta de prepotencia, mentiras y bloqueo”, continuó.

La Red reafirmó que cada intento de mancillar a la Patria multiplica el compromiso de lucha del grupo y aseguró que no le intimidan las calumnias «porque la estatura moral de Cuba se mide en sus médicos, sus maestros y en su resistencia heroica frente a Estados Unidos”.

Aseguró que redoblará la denuncia, la solidaridad activa y la movilización continental hasta que cese la última medida de ese cerco criminal.

Rodríguez denunció el cerco energético que impide el acceso de suministros de combustibles a Cuba y el carácter extraterritorial de las medidas, como las «sanciones secundarias» que buscan provocar en ese país una crisis humanitaria y desestabilización.

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