Celebran graduación de estudiantes manzanilleros de la Universidad de Granma

“Elegimos prepararnos para servir, construir, para transformar”, porque “ser útil es nuestra forma de retribuir” el principal legado, el conocimiento, significó este miércoles la Licenciada en Educación Pedagogía-Psicología, Cintia Rosabal Torres, durante la graduación de los estudiantes de Manzanillo del curso escolar 2025-2026 de la Universidad de Granma (UDG).

En representación de los 191 egresados de la Educación Superior en la oriental provincia allí presentes, incluidos cinco jóvenes de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), la también Título de Oro y Premio al Mérito Científico Estudiantil expresó el valor de la ceremonia por la convicción de ser parte de una generación llena de sueños, con la certeza de que cambiarán el mundo de quienes instruyan y alcancen con sus saberes como profesionales.

“La Universidad fue nuestro crisol: aprendimos a escuchar, debatir, a respetar al que piensa distinto, a trabajar en equipo. Aprendimos que el conocimiento no sirve de nada si no se comparte, y sobre todo que el verdadero valor de un profesional no se mide por lo que sabe, sino por lo que está dispuesto a dar”.

Así resumió el aprendizaje de los últimos cinco años que tuvieron culminación durante el acto solemne de entrega de títulos como licenciados e ingenieros, efectuado en el Teatro principal de la ciudad del Golfo de Guacanayabo.

La constancia y voluntad de 33 muchachos y muchachas acreedores del Título de Oro en más de una decena de carreras en tres facultades de la institución académica se distinguió en la ocasión, al igual que la trayectoria de 14 graduados con el Premio al Mérito Científico Estudiantil por su condición de hombres de ciencia y pensamiento.

Las tituladas Ivet Pérez Pérez, de la carrera de Licenciatura en Educación Marxismo-Leninismo, y Cintia Rosabal Torres, fueron reconocidas como vanguardias en las esferas de defensa y alumno ayudante, respectivamente.

La felicitación del claustro llegó a los titulados en voz del Doctor en Ciencias Técnicas Wilfredo Manuel Castro Villa, vicerrector de la Universidad granmense, quien les convocó a la excelencia.

La cuadragésima séptima graduación de la UDG contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del municipio de Manzanillo, y estuvo dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, motivada por el aniversario 50 de la constitución de la provincia Granma y enalteció el medio siglo de las páginas de conocimiento y enseñanza de la Universidad de Granma.

La Demajagua