Parapesistas por más preseas hoy en por equipos femenino y mixto

Cuba buscará más medallas hoy, en jornada de cierre del torneo de parapesas y de los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, cuando entren en acción los parapesistas en los certámenes por equipos femenino y mixto.

Este domingo subirán a los tatamis en el por colectivos femenino, Amalia González, Daynelis Vázquez y Samantha Rivera, y por esta última se incorpora Yoidel Queralta para el mixto.

Este sábado, los parapesistas cubanos sumaron dos preseas de plata y una de bronce, con Rivera y Queralta, respectivamente, quienes aumentaron en la segunda jornada de la disciplina a nueve el total hasta el momento (2-5-2) en el certamen multideportivo chileno.

Samantha Rivera conquistó los metales plateados en disputa en 61 kilogramos (kg), una en total por la suma de los tres intentos y la otra por el segundo mejor alzamiento.

La parapesista de 16 años de edad levantó 57, 60 y 62 kilos, en ese orden de rondas, para sumar 179 e incluirse en el podio entre las nueve concursantes de seis países.

Queralta aseguró el bronce en la división de 72 kg de nueva generación por su tirón de 114 kg en su última oportunidad; falló el primero con 110 kg, peso que dominó en la segunda vuelta para acumular 224 kg.´

El matancero mejoró su marca personal en 14 kg, lo que evidencia su progreso, muy positivo si se tiene en cuenta que aún no ha cumplido los 20 años de edad.

A nueve medallas llegaron con este desempeño, pues antes obtuvieron dos de oro por intermedio de Amalia González (45 kg) este viernes, el par de plateadas de Daynelis Vázquez (41), así como también plata y bronce de Daniuvis Díaz (55).

Cuba exhibe hasta el momento un botín general de 27 medallas (10-13-4), con protagonismo laureado también para el paratletismo, ya que no se pudo subir al podio en el paratenis de mesa y el parajudo.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.