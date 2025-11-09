Voleibol: Cuba-Surinam hoy por séptimo lugar en sub-17 (f)

El equipo femenino de voleibol de Cuba enfrentará hoy al de Surinam en busca del séptimo lugar del Campeonato Continental Sub-17 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca), con sede en San José, Costa Rica.

Las cubanas lucharán por conseguir la victoria ante las surinameses, luego de cuatro reveses consecutivos, tres de estos en la fase de grupos, en la que concluyeron en el cuarto y último puesto del B.

Luego de caer 0-3 (16-25, 17-25 y 20-25), 1-3 (13-25, 17-25, 25-22 y 16-25) y 0-3 (11-25, 14-25 y 17-25) ante México, Puerto Rico y Estados Unidos, respectivamente, las cubanas tampoco pudieron con las anfitrionas en el comienzo de la búsqueda de los puestos del cinco al ocho.

Las costarricenses las vencieron este sábado 3-2 (25-21 25-19, 21-25, 19-25 y 17-15).

Según el sitio www.norceca.net, el programa de este domingo se completa con los encuentros Canadá-Costa Rica, por el quinto peldaño, Puerto Rico-República Dominicana, por la medalla de bronce, y Estadísticas Unidos-México, por el título.

El torneo es clasificatorio para el campeonato mundial de la categoría de 2026, previsto para efectuarse en Chile.

Los organizadores también adelantaron que el boleto mundialista será otorgado al campeón de Norceca, y que la Federación Internacional confirmará en una fecha posterior el número total de equipos participantes y, por consiguiente, la cantidad de plazas asignadas a la Confederación.

