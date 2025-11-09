Vicepresidente de Cuba arribó a sede de Cumbre Celac-UE

El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, arribó al Centro de Convenciones Santamar de esta ciudad donde hoy se celebrará la jornada inaugural de la IV Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea.

Según divulgó previamente la Cancillería del país antillano, la delegación que preside el vicemandatario portará el espíritu constructivo y la disposición de contribuir al mecanismo biregional, sobre bases de igualdad y respeto mutuo, el diálogo y la cooperación para beneficio de ambas partes.

Valdés también denunciará el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra su nación así como la inclusión en la unilateral lista de países presuntamente patrocinadores del terrorismo.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, país que ostenta la presidencia pro tempore de la Celac, el objetivo fundamental es avanzar en la conformación de una agenda de cooperación entre ambos bloques con apego a los principios del multilateralismo.

La Cumbre, a la que asisten delegaciones de 62 Estados, concluirá mañana, según el programa oficial.

