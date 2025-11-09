Acopian recursos para reconectar a Granma al sistema eléctrico tras huracán

Una fuerza conjunta acopia recursos en Dos Ríos para reconectar a Granma al sistema eléctrico nacional. Seis torres de alta tensión fueron derribadas por el huracán Melissa. El acceso a la zona permanece imposible. Conductores, perfiles metálicos y aislantes están listos para iniciar los trabajos cuando las condiciones lo permitan.

Acopian recursos para agilizar reconexión de Granma al sistema eléctrico nacional una vez se pueda acceder a 6 torres derribadas

Con el objetivo de no perder un minuto, una fuerza conjunta de varias empresas eléctricas del país concentra los recursos básicos en la zona de Dos Ríos, una localidad cercana y accesible. La estrategia es tener todo listo para, en cuanto las condiciones del terreno lo permitan, iniciar de inmediato el levantamiento de torres alternativas y reconectar la provincia de Granma al Sistema Eléctrico Nacional.

La urgencia se debe a que seis torres de la línea de 220 KV que lleva electricidad desde Cueto hasta Bayamo fueron derribadas por el huracán Melissa, dejando a Granma desconectada del SEN. El acceso al lugar exacto donde yacen las estructuras caídas sigue siendo imposible por agua y fango.

En el punto de acopio se almacenan ya conductores, perfiles metálicos, aislantes, herrajes y otros componentes esenciales para restablecer la vital línea de alto voltaje.

Para una línea de alto voltaje como esta, no solo se necesitan conductores, perfiles metálicos y aislantes, sino también otros elementos cruciales como herrajes de sujeción, cables de guarda (que protegen la línea de descargas atmosféricas), crucetas y aisladores de cadena que soportan mecánicamente los conductores y mantienen el aislamiento eléctrico.

La provincia de Granma permanece desconectada del Sistema Eléctrico Nacional a causa de la caída de estas líneas de alto voltaje.

Esta información y las imágenes del operativo fueron reportadas por el periodista Alfredo Brito.

