Alazanes, a tope crucial frente a los Tigres

A falta de tres cotejos para la conclusión de la etapa clasificatoria, el equipo de Granma aparece en el cuarto puesto de la Zona oriental y sigue en la lucha por avanzar a la postemporada de la LXV Serie Nacional de Béisbol.

Los granmenses se despidieron del estadio José Antonio Huelga con derrota (1×6), la tercera ante Sancti Spíritus, para ceder en el compromiso particular y dejar balance de 15 triunfos y 14 reveses.

De esa manera, vieron reducirse a un juego completo la ventaja sobre sus más cercanos escoltas, Tigres de Ciego de Ávila y Gallos espirituanos (14-15), que comparten el quinto escaño.

A partir de este martes, los Alazanes enfrentan a los avileños, duelo crucial que podría definir sus aspiraciones de acceder a los play offs, por lo que tratarán de aprovechar su condición de locales, en el parque bayamés Mártires de Barbados.

De todas maneras, regresan a sus predios con algunas bajas sensibles, tras la lesión por el Yayabo del jardinero Yordan Rivas, y, desde antes, también sufren la ausencia de Roel Santos por un esguince de grado 1.

Para colmo, la salida momentánea de Ernesto Pérez y Leonardo Alarcón hace más tensa la situación de cara a los últimos 15 partidos del calendario regular. Ellos incursionan con la selección cubana en el Mundial Sub 23, que acoge Nicaragua, desde el pasado día 6, con lo que la alineación regular se ha visto debilitada.

Ese complejo panorama obligó al mentor Marcos Naranjo a introducir cambios, incluyendo la incorporación de Guillermo Avilés al juego diario. El inicialista bayamés aporta solidez, pero no está en plenitud de forma; de hecho, aparece en el lineup como bateador designado.

Ojalá, en su cuartel general, los alumnos de Naranjo vuelvan a contar con Alfredo Despaigne, quien necesita solo cuatro cuadrangulares para llegar a los 300 en clásicos domésticos y a 500, contando los 187 que conectó con Halcones de SoftBank, en Japón, y los 13 con Piratas de Campeche, en México.

Con esa motivación adicional debe retornar Despaigne, quien representa mucho para la causa granmense, no solo por su poder ofensivo, también porque inspira a sus compañeros, sobre todo, a los más jóvenes.

Por difícil que parezca, terminar entre los cuatro primeros del apartado sigue siendo la misión inicial de los granmenses. Solo así regresarían a los play offs, instancia en la que se convierten en uno de los equipos más peligrosos.

La Demajagua