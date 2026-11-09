Yuli, entre los atractivos del Festival de Cine Europeo en Cuba

El noveno Festival de Cine Europeo en Cuba, que amplía por primera vez sus sedes fuera de esta capital, continúa hoy en cartelera con múltiples propuestas cinematográficas, entre ellas Yuli, inspirada en el reconocido bailarín Carlos Acosta.

Dirigida por Icíar Bollaín, la película de 2018 es un reflejo de la vida del también coreógrafo cubano, laureado en su tierra y en el extranjero por su extraordinario talento en escena y por la capacidad de convocar -a través del arte- a varias generaciones de intérpretes.

La producción se filmó en locaciones de La Habana, Londres y Madrid, y transcurre en un escenario contemporáneo donde el protagonista regresa a la capital cubana para montar una coreografía sobre su vida.

Revivir mi pasado, actuarlo y bailarlo durante el rodaje, fue una experiencia intensa y dolorosa, confesó Acosta en una ocasión.

No Way Home, el libro escrito por él en 2007 y en el que describe los avatares que experimentó a lo largo de su carrera, sirvió de inspiración al cineasta Paul Laverty para elaborar el guion de Yuli, su apodo de niño.

Aquellos pies que por no perderse tocaron el tabloncillo, le merecieron a Carlos Acosta los mayores logros en una profesión que hace suya y lleva al mundo con el alma de Cuba.

Gracias a su padre, dio sus primeros pasos -casi por obligación- en una expresión que pronto se convirtió en una inseparable compañera y cómplice de sus más que merecidos triunfos en el universo danzario.

Además de Yuli, el programa del festival incluye la película húngara Sin aire, encargada de abrir la muestra; Pavo real, del austriaco Bernhard Wenger; y la comedia musical ¡Gloria!, de la italiana Margherita Vicario, entre otras.

La cita se extiende hasta el próximo 15 de noviembre y reúne 18 títulos representativos de 16 países europeos.

Como principal novedad, el evento está presente en las provincias Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey, Holguín, Las Tunas y Granma.

Otro de los atractivos es el de llegar a espacios culturales alternativos de esta ciudad, entre ellos La Tizza Films, El Proyecto y Estudio 50, una iniciativa que apuesta por ampliar los escenarios para encontrarse con el cine y sus historias.

El festival se inscribe en el Mes de Europa (del 22 de octubre al 22 de noviembre) y es organizado por la Delegación de la Unión Europea en Cuba, junto a los Estados miembros, la Cinemateca de Cuba y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

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