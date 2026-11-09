Inaugurarán en Türkiye evento cubano sobre transición energética

El evento denominado Innovación financiera para acelerar la transición energética de Cuba: de la innovación a la inversión; ampliando soluciones a través del Laboratorio de Innovación Financiera y Energía (LIFE), comenzará este martes en el Pabellón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 31 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Antalya, Türkiye.

La sesión también propiciará un debate sobre el uso combinado de financiamiento climático, recursos concesionales e inversión privada y las condiciones institucionales necesarias para transformar soluciones financieras innovadoras en oportunidades de inversión a mayor escala.

Odalys C. Goicochea Cardoso, Directora General de Medio Ambiente, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), escribió en su cuenta oficial en Facebook que el evento está organizado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Cuba) el Ministerio de Energía y Minas y el Citma, con la participación de otras organizaciones internacionales y socios.

Mencionó una nota del PNUD, según la cual, serán presentadas dos de sus iniciativas: el Proyecto de Financiamiento de Carbono para 2 GW de energía solar fotovoltaica en Cuba, orientado a movilizar financiamiento climático inicial mediante créditos de carbono de alta integridad.

Igualmente, el Fondo de Promoción de la Transición Energética, diseñado para movilizar y canalizar recursos públicos, concesionales y privados hacia inversiones estratégicas en este sector.

Cuba, agregó PNUD, que actualmente enfrenta una compleja crisis energética, ha establecido la meta definida en su Contribución Determinada a Nivel Nacional de generar el 26 por ciento de su electricidad a partir de fuentes de energía renovables para 2035.

Este objetivo se persigue en un contexto marcado por sanciones que restringen el acceso al financiamiento y al suministro de combustibles alternativos.

La COP 31, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es la mayor cumbre internacional dedicada a negociar e impulsar la cooperación mundial frente al cambio climático, una crisis que afecta a todos los países y de la que ninguna sociedad ni economía está a salvo.

Esta vez en Antalya, Türkiye, reunirá a representantes de gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores de todo el mundo.

Las reuniones internacionales sobre cambio climático se llevan a cabo anualmente desde 1995 y han permitido alcanzar importantes acuerdos a nivel mundial, como el Acuerdo de París de 2015, que trazó una hoja de ruta para frenar el cambio climático y detenerlo.

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