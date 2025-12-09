Reconoce ministra de Timor Leste calidad de la medicina cubana

La ministra de Salud de Timor Leste, Élia dos Reis Amaral, destacó la calidad de los profesionales de ese sector cubanos, en la celebración en Díli del Día de la Medicina Latinoamericana, trascendió hoy.

Según una notificación a la que accedió Prensa Latina, Reis Amaral fue la principal oradora del encuentro realizado en la embajada de Cuba en ese país con integrantes de la brigada médica de Cuba, a propósito de la fecha.

Durante la ocasión, la Ministra «envió un mensaje de agradecimiento a su colega, el ministro cubano José Ángel Portal, al tiempo que reconoció el trabajo realizado por la brigada médica cubana como resultado del encuentro de los comandantes en Jefe Fidel Castro y Xanana Gusmao en Kuala Lumpur».

También aprovechó la oportunidad para despedir al actual jefe de brigada, Sergio Rabell, y recibir al doctor Andrés Villar, de acuerdo con el texto.

Por otra parte, agrega, la embajadora Alina Aldama reconoció el importante acompañamiento de la Ministra de Salud para que la brigada médica cubana pueda ofrecer sus servicios al pueblo timorense.

«Al mismo tiempo, hizo mención a los 20 años de la Escuela Superior de Medicina; al término de misión de los profesores de Deporte, quienes trabajan juntos a los médicos; y a la conclusión del Taller de Salsa con amigos de Cuba», apunta.

De acuerdo con la información, participaron en el encuentro, además, «los embajadores Saharaui y de Angola, directivos de la universidad nacional y del ministerio de Salud, así como amigos y estudiantes de la escuela de Medicina».

