Cuba: Ataques de EEUU contra embarcaciones en el Caribe son crímenes

En su perfil en la red social X, el máximo representante de la diplomacia cubana señaló que los debates del Congreso de esa potencia sobre si los asesinatos o ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico son crímenes de guerra, hacen parte del show y la farsa de la política estadounidense.
Apuntó que a tal política interesa más el dinero, el poder y los recursos naturales de los otros, que la vida de las personas y la justicia.
Remarcó, asimismo, que la amenaza de agresión militar contra Venezuela y cualquier país de la región también es un crimen internacional rechazado por la Carta de la ONU.