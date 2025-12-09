Reflexión sobre amor y valores, propuesta de cuento televisivo cubano

Llamar la atención sobre el amor y los valores humanos en tiempos convulsos para Cuba y el mundo es un propósito del cuento Bebé y el príncipe azul, cuyo estreno nocturno en televisión debe ocurrir hoy.

En declaraciones a Prensa Latina, el director de la obra audiovisual, Jorge Alberto Piñero, JAPE, amplió que la creación surgida a partir de uno de sus textos dominicales para el diario Juventud Rebelde posee un enfoque universal.

Trato de trazar una parábola con la mitología del príncipe azul y pretendo poner en tela de juicio eso de que todos lo esperan, manifestó el humorista, de más de 40 años de experiencia laboral.

A juicio de JAPE, resulta necesario “poner el dedo en la llaga” en los sentimientos amorosos y para eso, agregó, espera la aceptación de Bebé y el príncipe azul en cualquier tipo de televidentes.

El corto, como también lo llamó Piñero, tiene entre sus protagonistas a Jorge Martínez, un actor laureado dentro y fuera de Cuba y presente en disímiles películas, telenovelas y series de la pequeña pantalla de la mayor de las Antillas.

Martínez está acompañado, entre otros, por Ary Fonseca, Enrique Bueno y Pedro Díaz, un elenco que, al decir del director, lo dejó muy satisfecho por su desempeño.

Igualmente elogió al equipo de producción, incluida Altair Reyes, quien estuvo a su lado, además, en iniciativas anteriores como Floro La Serie.

Nos divertimos mucho con este acercamiento a la comedia, el humor siempre ofrece la posibilidad de trasmitir mensajes positivos, recalcó antes de invitar a todos a presenciar dicho producto del canal Cubavisión.

