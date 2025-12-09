Prohibición de redes sociales a menores regirá en Australia

La ley que impide a los menores de 16 años tener cuentas en las principales redes sociales entra este miércoles en vigor en Australia, destacan hoy medios de prensa locales.

Según describen los medios, se trata de una ley pionera al trasladar por primera vez la responsabilidad directa a las plataformas digitales, las cuales deben cumplirla, si no corren el riesgo de enfrentar multas millonarias.

El Ejecutivo australiano plantea que la norma, vigente desde el 10 de diciembre, apunta a proteger la salud mental de los adolescentes, quienes padecen una presión sostenida en los entornos digitales que puede generarles ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar, entre otros efectos indeseables.

También puede protegerlos de depredadores en línea y acosadores digitales, entre otros peligros.

Según trascendió, la normativa exige a Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit y la plataforma de streaming Kick demostrar que han tomado “medidas razonables” para identificar y desactivar cuentas de usuarios por debajo de la edad permitida.

Quedan excluidas de este veto otras más como Roblox, Pinterest y WhatsApp.

La prohibición está rodeada de polémica y cuestionamientos sobre su efectividad para proteger la salud mental de los menores y los efectos que podría tener en los colectivos más vulnerables en torno a visibilidad, redes de apoyo y conexión social.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959