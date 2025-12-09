Prohibición de redes sociales a menores regirá en Australia

Según describen los medios, se trata de una ley pionera al trasladar por primera vez la responsabilidad directa a las plataformas digitales, las cuales deben cumplirla, si no corren el riesgo de enfrentar multas millonarias.
El Ejecutivo australiano plantea que la norma, vigente desde el 10 de diciembre, apunta a proteger la salud mental de los adolescentes, quienes padecen una presión sostenida en los entornos digitales que puede generarles ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar, entre otros efectos indeseables.
También puede protegerlos de depredadores en línea y acosadores digitales, entre otros peligros.
Según trascendió, la normativa exige a Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit y la plataforma de streaming Kick demostrar que han tomado “medidas razonables” para identificar y desactivar cuentas de usuarios por debajo de la edad permitida.
Quedan excluidas de este veto otras más como Roblox, Pinterest y WhatsApp.
La prohibición está rodeada de polémica y cuestionamientos sobre su efectividad para proteger la salud mental de los menores y los efectos que podría tener en los colectivos más vulnerables en torno a visibilidad, redes de apoyo y conexión social.